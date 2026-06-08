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Творческий вечер словотворца и песнесказителя пройдет 11 июня в Пскове

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Творческий вечер самобытного автора, поэта, публициста, словотворца, песнесказителя Владимира Селицкого из Москвы, также известного под творческим псевдонимом Звенимир, пройдёт в Центральной городской библиотеке имени Юрия Тынянова накануне Дня России, 11 июня, в 17:00, сообщили Псковской Ленте Новостей в учреждении. 

Афиша предоставлена в Центральной городской библиотеке имени Юрия Тынянова

В это вечер автор представит литературно-музыкальный просветительский проект «Звенимир». Владимир Селицкий занят возрождением русской словесности, часто рождая неологизмы и «давая своему творчеству возможность жить и развиваться в импульсе софийного духа как носителя русской народной души».

Поэт много выступает в разных городах России — от Карелии до Байкала. В своём творчестве он продолжает идеи русского поучающего скоморошества, растождествляющего действительность, даёт возможность соприкоснуться с исконным русским словом. Его песнесказы поются а капелла и под аккомпанемент, переходя на словоречение.

В творческом портфеле Владимира Селицкого пять поэтических сборников: «Валдайские колокольчики», «Загляды», «Невголос», «Сусеки», «Звучень», 750 статей, и 120 песен. Он — автор четырёх студийных альбомов собственных песен. Награждён знаком отличия «Невечерний свет». Общественная награда вручается поэтам, прозаикам, публицистам и журналистам, спонсорам и меценатам в сфере культуры и искусства.

В 2024 году по произведениям Владимира Селицкого был поставлен спектакль «Мистерия песнесказов». Долгое время он был народным редактором большого литпортала «Изба-Читальня».

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