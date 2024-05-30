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Выпускной класс-концерт дал псковский детский хореографический ансамбль «Солнышко»

Образцовый детский хореографический ансамбль «Солнышко» дает выпускной класс-концерт «Магия движения» 16 апреля в большом концертном зале Псковской областной филармонии, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

Фотографии: Анна Тягунова / ПЛН

Программа концерта включает разнообразные постановки по классическому и народно-сценическому танцу, что позволяет зрителям ощутить всю красоту и выразительность хореографического искусства.

«Танец – это язык, который каждый может понять, независимо от своего возраста, пола или культуры. Он объединяет людей, вдохновляет и позволяет выразить то, что невозможно передать словами. Мир танца – это мир эмоций, где каждое движение становится историей», - отметили представители ансамбля.