Сцена / Концерты

Впервые в России в псковской филармонии организуют концерт для баяна с оркестром «Дорога на Валаам»

На гала-концерте международного форума «На том стоим» в Псковской областной филармонии впервые в России прозвучит произведение сербского композитора Алекса Мирковича «Дорога на Валаам» в исполнении Губернаторского симфонического оркестра Псковской области, дирижер Крейг Робертс из Великобритании, сообщили Псковской Ленте в Театрально-концертной дирекции.

Помимо премьеры, зрителей ожидает разнообразная музыкальная программа, наполненная международными хитами и узнаваемыми композициями. Так со сцены прозвучат такие мелодии, как «Bella, ciao», «Caruso», ария Фигаро из оперы Дж. Россини «Севильский цирюльник» в исполнении Лука Миннелли из Италии, сэт на волынке из шотландских и русских популярных мелодий от Джими МакРэя из Великобритании, «Журавли» в исполнении Алекса Мирковича из Сербии, «Катюша» на китайском языке в исполнении Ван Хао, «Подмосковные вечера» на русском, китайском и итальянском языках и много другое.

Концерт состоится 28 апреля в Псковской областной филармонии.