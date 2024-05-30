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Четыре концерта органной музыки прозвучат в Пскове в мае

В мае 2025 года в храме Пресвятой Троицы римско-католической церкви в Пскове состоятся четыре концерта органной музыки, сообщили Псковской Ленте Новостей в храме.

Фото: храм Пресвятой Троицы римско-католической церкви в Пскове

Первый из них под названием «Душа России» пройдёт в субботу, 3 мая, в 17:00. В нём примет участие опытная и харизматичная московская органистка Олеся Кравченко.

Второй органный концерт под названием «Бах и легенды органной Европы» состоится в субботу, 10 мая, в 17:00. В нём выступит яркая петербуржская органистка Елена Малева.

Третий концерт органной музыки из цикла «Таинство органа» пройдёт в субботу, 17 мая, в 17:00. В нём выступит виртуозный петербуржский органист Сергей Буслов.

И в предпоследнюю субботу месяца, 24 мая, в 17:00 со своей оригинальной программой «От Баха до джаза» выступит известная органистка из Санкт-Петербурга Юлия Глазкова, обладатель премии за лучшее исполнение произведений И. С. Баха Канадского международного конкурса органистов (2011), лауреат многочисленных всероссийских и международных органных конкурсов.

Посещение концертов рекомендовано для всех категорий слушателей старше 10 лет. Продолжительность составляет от 60 до 70 минут, без антракта. В начале каждого концерта звучит художественное слово.

По вопросам можно обращаться по контактным телефонам: (8112) 62-13-50; +7 (911) 968-63-32 и +7(911) 209-59-53.

Адрес: улица Плехановский Посад, дом 64.