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Концерт «Кто сказал, что нужно бросить песню на войне?» состоится сегодня в Пскове

В Псковской областной филармонии 3 мая пройдет концерт «Кто сказал, что нужно бросить песню на войне?», приуроченный к 80-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе Театрально-концертной дирекции Псковской области.

В рамках концерта выступят ансамбль русской музыки «Псков», Заслуженные артисты России Александр Либ и Наталья Александрова, солистка Елена Федина, солисты-инструменталисты Сергей Поторочин, Ирина Иванова, Василиса Басова.

Украшением программы станет Заслуженный коллектив народного творчества России – Театра танца «Русские узоры».

«Программу концерта дополнят стихи о войне и истории песен, напоминающие, что никто не забыт и ничто не забыто, а в сердцах новых поколений живет память о Великой Победе», - отметили в ТКД.