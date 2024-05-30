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На концерт «Бах и легенды органной Европы» приглашают псковичей 10 мая

Концерт органной музыки «Бах и легенды органной Европы» состоится в субботу, 10 мая, в 17.00 в храме Пресвятой Троицы римско-католической церкви в Пскове. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили организаторы концерта.

Фото: храм Пресвятой Троицы римско-католической церкви в Пскове

На концерте выступит петербуржская органистка Елена Малева, выпускница Санкт-Петербургской государственной консерватории им. Н.А. Римского-Корсакова на кафедре «Органа и клавесина», выпускница аспирантуры Санкт-Петербургской государственной консерватории им. Н.А. Римского-Корсакова, лауреат всероссийских и международных органных конкурсов.

В концерте прозвучат органные произведения XVII-XX веков: Жана-Батиста Люлли, ведущего французского композитора и скрипача эпохи барокко XVII столетия, создателя французской национальной оперы, Луи Маршана, французского органиста и композитора эпохи барокко, Георга Муффата, немецкого органиста и композитора эпохи позднего барокко, Иоганна Себастьяна Баха, немецкого композитора и органиста эпохи барокко, Йозефа Габриэля фон Райнбергера, немецкого органиста и композитора-романтика XIX века, Луи Виктора Жюля Вьерна, французского органиста XIX-XX века и композитора-симфониста, и Феликса Александра Гильмана, французского органиста и композитора XIX-XX века, пишущего в различных стилях.

Посещение концертов осуществляется по пригласительным, которые можно получить непосредственно перед началом выступления. Храм открывается за 45 минут до начала концерта. Посещение рекомендовано для всех категорий слушателей старше 10 лет. Продолжительность 60 минут, без антракта. В начале концерта звучит художественное слово.

По вопросам можно обращаться по контактным телефонам: (8112) 62-13-50; +7 (911) 968-63-32 и +7(911) 209-59-53.

Концерт пройдет в храме Пресвятой Троицы римско-католической церкви в Пскове по адресу: улица Плехановский Посад, 64.