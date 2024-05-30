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Детский духовой оркестр даст концерт в псковском сквере

Концерт Детского духового оркестра имени Александра Роора, посвященный 80-летию со дня Великой Победы, состоится в Пскове 17 мая, сообщила Псковской Ленте Новостей художественный руководитель оркестра Анна Роор.

«Мы долго принимали решение, ведь прогноз погоды до сих пор нас испытывает на прочность. 17 мая в 18:00 ждем вас в нашем уютном сквере. Если суждено этому концерту случиться, то все будет хорошо. С нетерпением ждем встречи», - сообщила Анна Роор.

Художественный руководитель и дирижер Никита Орлов.

Концерт состоится 17 мая в 18:00 в сквере на улице Максима Горького, 23. Вход свободный.