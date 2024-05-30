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Сцена / Концерты

Петербуржская органистка даст концерт «От Баха до джаза» в Пскове

22.05.2025 09:15|ПсковКомментариев: 0

Концерт органной музыки из цикла «От Баха до джаза» состоится в субботу 24 мая в 17.00 в храме Пресвятой Троицы Римско-католической Церкви в Пскове, сообщили Псковской Ленте Новостей организаторы концерта.

Фото: Храм Пресвятой Троицы Римско-католической церкви в Пскове

На концерте выступит известная петербуржская органистка Юлия Глазкова, выпускница Нижегородской государственной консерватории им. М.И. Глинки по классу «Орган», выпускница аспирантуры Московской государственной консерватории им. П.И. Чайковского по классу «Орган», обладатель Премии за лучшее исполнение произведений И.С. Баха Канадского Международного конкурса органистов (2011), лауреат многочисленных всероссийских и международных органных конкурсов.

В концерте «От Баха до джаза» прозвучат органные шедевры XVIII-XX веков: композитора и органиста эпохи барокко – незабвенного германца Иоганна Себастьяна Баха, французского композитора-романтика и органиста XIX века Леона Боэльмана, советского и российского композитора и органиста XX века Микаэла Таривердиева, а также современных немецких композиторов и органистов, экспериментирующих в стиле джаз, Йоханнеса Маттиаса Михеля и Фолькера Бройтигама. Музыка разных европейских стран и стилей представлена в этой программе.

Храм открывается за 45 минут до начала концерта. Посещение концертов рекомендовано для всех категорий слушателей старше 10 лет. Продолжительность концерта 60 минут, без антракта. В начале концерта звучит художественное слово.

По вопросам концертов просьба обращаться по контактным телефонам: (8112) 62-13-50; +7 (911) 968-63-32 и +7(911) 209-59-53.

Концерт пройдет по адресу: Храм Пресвятой Троицы Римско-католической церкви в Пскове. Псков, улица Плехановский Посад, дом 64.

Источник: Псковская Лента Новостей
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