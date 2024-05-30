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Современный джаз прозвучит в Поганкиных палатах в Пскове 29 мая

Коллектив Dizzy Dutch Duck выступит в Пскове в рамках летнего проекта Псковской областной филармонии «Галерея-джаз» сегодня, 29 мая, сообщили Псковской Ленте Новостей в Театрально-концертной дирекции Псковской области.

Проект «Галерея-джаз» представляет собой серию выступлений музыкальных коллективов и солистов, отражающих актуальные тенденции российского музыкального направления. Концерты проходят на территории исторического центра Пскова, в музее «Поганкины палаты».

Группа была создана петербургским тромбонистом и аранжировщиком Антоном Боярских. Коллектив исполняет современный джаз, соответствующий современным требованиям времени. Их творчество отличается смелостью экспериментов, полижанровостью, полиритмией, искусством аранжировки и работой со звуком.

Репертуар группы включает разнообразные концепции:

Авторские композиции,

Джазовые стандарты в оригинальных аранжировках,

Фьюжн, электроника и другие жанры,

Трибюты известным музыкантам и композиторам.

Начало в 19.30.