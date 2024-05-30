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Хоровой фестиваль имени Гривского пройдет в Пскове

Всероссийский хоровой фестиваль имени М.Ф.Гривского пройдет в Пскове, сообщается в Telegram-канале губернатора Псковской области Михаила Ведерникова.

«С 13 по 15 июня в Пскове пройдёт любимый жителями и гостями региона Всероссийский хоровой фестиваль им. М.Ф.Гривского. По традиции площадкой для певческого праздника станет территория нашего Крома. В этом году в нём примут участие 10 коллективов со всех уголков страны: от Санкт-Петербурга и Москвы до Благовещенска и Петропавловска-Камчатского», - сообщил губернатор.

В первый день фестиваля на главную сцену в сопровождении Губернаторского симфонического оркестра Псковской области поднимутся Государственная симфоническая капелла России, Академический хор Белгородской филармонии, Камчатская хоровая капелла, Амурский камерный хор «Возрождение», Архиерейский хор Псково-Печерского монастыря.

14 июня впервые на фестивале выступит Государственный ансамбль песни и танца Республики Южная Осетия «Симд» имени Б.А.Галаева.

15 июня состоится концерт популярных песен из советских и российских кинофильмов и мультфильмов «Мелодии детства».

Пригласительные билеты с местами можно будет бесплатно получить в кассе БКЗ с 3 июня.

«А ещё можно взять с собой раскладной стул или плед и прийти послушать концерт без билета», - добавил Михаил Ведерников.