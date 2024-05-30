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«Нестихи» прочитают артисты Псковского театра драмы на «Вечере непоэзии»

«Вечер непоэзии» проведут артисты Псковского академического театра драмы имени Александра Пушкина 13 июня, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе театра.

Изображение: Псковский академический театр драмы имени А. Пушкина

Организатор Камиль Хардин организует мероприятие в BLGKV BAR, в котором примут участие артисты Наталья Петрова, Максим Митяшин, Дарья Чураева, Анатолий Кузьмин, Екатерина Миронова, музыкант Иван Федоров и другие сотрудники театра.

«"Вечер непоэзии" даст возможность увидеть актеров в непривычных декорациях и услышать неожиданные произведения (нестихи) в их исполнении», - отметили в театре.

Напомним, театральный сезон в псковском театре продлится до 14 июля.