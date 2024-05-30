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Сцена / Концерты

На концерт органной музыки «Звук. Тёмные искры» приглашают псковичей 15 июня

11.06.2025 12:43|ПсковКомментариев: 0

Концерт органной музыки «Звук. Тёмные искры» состоится в воскресенье, 15 июня, в 17.00 в храме Пресвятой Троицы Римско-католической церкви в Пскове, сообщили Псковской Ленте Новостей организаторы концерта.

Фотография: храм Пресвятой Троицы Римско-католической церкви в Пскове

На концерте выступит органист Николай Бронзов, выпускник магистратуры кафедры «Органа, клавесина и карильона» факультета искусств СПбГУ, лауреат всероссийских и международных органных конкурсов, штатный органист Римско-католического Прихода Божией Матери Кармельской (город Гатчина).

В программе концерта «Звук. Тёмные искры» прозвучат духовные и светские произведения XVI-XXI века: эпохи барокко германских композиторов и органистов Иоганна Себастьяна Баха, Иоганна Кристофа Пахельбеля, самого известного российского композитора XVIII века, пишущего хоровую духовную музыку, основанную на классицизме с элементами сентиментализма, Дмитрия Бортнянского, величайшего английского композитора и органиста XVI столетия, придерживающегося традиции «католической» вокальной полифонии, Томаса Таллиса, французского композитора и органиста XVII-XVIII века, пишущего в стиле рококо, Луи Клода Дакена, немецкого и английского композитора эпохи барокко, известного своими операми, ораториями и концертами, Георга Фридриха Генделя, итальянского композитора-любителя эпохи барокко Алессандро Игнацио Марчелло, крупнейшего английского композитора XVII века эпохи раннего барокко Генри Пёрселла, немецкого композитора и органиста XVI-XVII века, пишущего церковную музыку и написавшего трактат «Устройство музыки», Михаэля Преториуса, выдающегося итальянского композитора эпохи барокко и скрипача-виртуоза XVIII века Антонио Лучо Вивальди, французского композитора-романтика и органиста-импровизатора XIX века Леона Боэльмана, и ярчайшего современного немецкого композитора и органиста Ханса-Андре Штамма.

Прозвучат произведения мировой музыки, как написанные специально для органа соло, так и сделанные переложения для органа.

Посещение концертов осуществляется по пригласительным, которые можно получить непосредственно перед началом. Храм открывается за 45 минут до выступления. Посещение рекомендовано для всех категорий слушателей старше 10 лет. Продолжительность 70 минут, без антракта. В начале концерта звучит художественное слово. 

По вопросам концертов обращаться по контактным телефонам: (8112) 62-13-50; 7 (911) 968-63-32, 7(911) 209-59-53.

Адрес: Псков, улица Плехановский Посад, 64. 

Источник: Псковская Лента Новостей
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