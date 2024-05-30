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Сцена / Концерты

Концерт из цикла «Органный космос» состоится в Пскове 28 июня

24.06.2025 14:11|ПсковКомментариев: 0

Органно-вокальный концерт из цикла «Органный космос» состоится в субботу, 28 июня, в 17.00 в храме Пресвятой Троицы Римско-католической церкви в Пскове, сообщили Псковской Ленте Новостей организаторы.

В концерте принимают участие: один самых востребованных российских органистов наших дней, обладатель виртуозной техники, выпускник Санкт-Петербургской Государственной Консерватории по классам «Фортепиано» и «Органа», магистр Санкт-Петербургского Университета на кафедре «Органа, клавесина и карильона», лауреат множества всероссийских и международных органных конкурсов, солист Белгородской и Курской филармоний, Лауреат I Всероссийской премии «Органист года-2020» Тимур Халиуллин и выпускница Воронежского Государственного Института Искусств по специальности «Вокальное искусство», лауреат всероссийских и международных вокальных конкурсов, солистка Белгородской государственной филармонии Ирина Хубаева (лирико-колоратурное сопрано).

В программе концерта «Органный космос» прозвучат известнейшие мировые хиты XVIII-XXI века: Иоганна Себастьяна Баха, величайшего немецкого композитора и органиста эпохи барокко, Людвига ван Бетховена, немецкого композитора XVIII-XIX века, творящего на стыке классицизма и романтизма, автора фортепианных, скрипичных и виолончельных сонат и симфоний, Иоганна Хризостома Вольфганга Теофила Амадея Моцарта, австрийского композитора и музыканта-виртуоза XVIII столетия, создателя симфонической музыки, Луи Виктора Жюля Вьерна, французского композитора XIX-XX века и органиста-импровизатора, писавшего в жанре фортепианной, вокальной и камерной музыки, Гаэтано Доницетти, итальянского композитора XVIII-XIX столетия эпохи бельканто, Джона Таунера Уильямса, современного американского композитора, писавшего музыку для кино, и ставшего воплощением классического Голливуда, Ханса Флориана Циммера, современного немецкого кинокомпозитора, писавшего музыку к фильмам и мультфильмам, Эдуарда Артемьева, советского и российского композитора, писавшего музыку для кинематографа, Леонарда Нормана Коэна, современного известного канадского автора песен и исполнителя, и Тимура Халиуллина, современного российского композитора и органиста-виртуоза, пишущего музыку для органа.

Слушатели смогут услышать произведения для органа соло и переложениями для органа мировой музыки для кинематографа, а также совместными номерами для органа и лирико-колоратурного сопрано. Изюминкой концерта станет авторское исполнение одного из собственных произведений, написанных специально для органа, Тимуром Халиуллиным. 

Посещение концертов осуществляется по пригласительным, которые можно получить непосредственно перед началом. Храм открывается за 45 минут до выступления. Посещение рекомендовано для всех категорий слушателей старше 10 лет. Продолжительность 70 минут, без антракта. В начале концерта звучит художественное слово.

По вопросам концертов можно обратиться по контактным телефонам: (8112) 62-13-50; +7 (911) 968-63-32 и +7(911) 209-59-53.

Источник: Псковская Лента Новостей
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