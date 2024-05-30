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«Галерея-джаз» в Поганкиных палатах. ФОТОРЕПОРТАЖ

В старинных стенах Поганкиных палат в Пскове 26 июня вновь зазвучала живая музыка. Эстрадно-джазовый оркестр Псковской области представил зрителям насыщенную программу в рамках ежегодного проекта «Галерея-джаз».

Помимо всемирно известных композиций в исполнении солистки Настасьи Петровой - Summertime, Hello, Dolly!, Georgia, Sway, публика услышала любимые джазовые стандарты в современных интерпретациях. В этом году программа «Галерея-джаз» посвящена великим мастерам джазовой музыки, чьи имена навсегда вписаны в историю этого уникального музыкального направления.

Подробнее о концерте — в фоторепортаже Анны Тягуновой.