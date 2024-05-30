Сцена / Концерты

В июле псковичи смогут посетить четыре концерта органной музыки

Четыре концерта органной музыки состоятся в Храме Пресвятой Троицы Римско-католической церкви в Пскове в июле, сообщили Псковской Ленте Новостей организаторы концертов.

Фото: Храм Пресвятой Троицы Римско-католической церкви в Пскове

Первый из них, органный, под названием «Вдохновение мастеров» - пройдёт в субботу, 5 июля, в 17:00. В нём примет участие петербуржская органистка Татьяна Мерцалова, титулярный органист римско-католического Прихода Матери Божией Лурдской.

Второй органный концерт под названием «Гении барокко и романтический орган» состоится в субботу, 12 июля, в 17:00. В нём выступит петербуржский органист Иван Мокшин.

Третий концерт органной музыки из цикла «Красота барокко и магия парижских соборов» пройдёт в воскресенье, 20 июля, в 17:00. В нём выступит органистка из Базеля (Швейцария) Анна Кириллова.

Четвёртый концерт органной музыки под названием «Органная симфония мира» состоится в воскресенье, 27 июля, в 17:00. В нём со своей программой выступит органистка из Санкт-Петербурга Мария Коронова, лауреат премии «Органист года 2024» в номинации «Дебют».

Посещение концертов осуществляется по пригласительным, которые можно получить непосредственно перед началом. Храм открывается за 45 минут до выступления. Посещение рекомендовано для всех категорий слушателей старше 10 лет. Продолжительность 70 минут, без антракта. В начале концерта звучит художественное слово.

По вопросам концертов можно обращаться по контактным телефонам: (8112) 62-13-50; +7 (911) 968-63-32 и +7(911) 209-59-53.