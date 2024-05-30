Сцена / Концерты

Лауреат международных конкурсов даст органный концерт в Печорах

Концерт органной музыки состоится в Лютеранской церкви Святого Петра в Печорах 6 июля, сообщили в группе «Органные концерты в Печорах» в соцсети «ВКонтакте».

Фото: «Органные концерты в Печорах» / «ВКонтакте»

«Уважаемые слушатели! 6 июля, в воскресенье, в 16:00 приглашаем на концерт органной музыки! Исполняет лауреат международных конкурсов Мария Макаренко (орган, Москва)!» - сообщили в группе.

В программе:

Тильман Сузато, «Фанфары»;

Людовико Эйнауди, «Утро»;

Антонио.Вивальди - Иоганн Себастьян Бах Концерт до мажор;

Ян Тирсен, мелодия из к/ф «Амели»;

Иоганн Себастьян Бах, Прелюдия ми-бемоль мажор;

Людовико Эйнауди «Love is a mystery»;

Антонио Вивальди - Иоганн Вальтер, Концерт си минор;

Дастин Джей О’Хээллоран, Прелюдия;

Иоганн Михель, Три прелюдии в джазовом стиле;

Леон Боэльман, Молитва и токката из готической сюиты;

Эннио Морриконе, гобой Габриеля из к/ф «Миссия».

Концерт состоится по адресу: Печоры, улица Гагарина, 12А, Лютеранская церковь Святого Петра.