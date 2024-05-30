Лауреат международных конкурсов даст органный концерт в Печорах

Концерт органной музыки состоится в Лютеранской церкви Святого Петра в Печорах 6 июля, сообщили в группе «Органные концерты в Печорах» в соцсети «ВКонтакте».
Фото: «Органные концерты в Печорах» / «ВКонтакте»
«Уважаемые слушатели! 6 июля, в воскресенье, в 16:00 приглашаем на концерт органной музыки! Исполняет лауреат международных конкурсов Мария Макаренко (орган, Москва)!» - сообщили в группе.
В программе:
Концерт состоится по адресу: Печоры, улица Гагарина, 12А, Лютеранская церковь Святого Петра.