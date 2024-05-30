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Псков стал участником проекта «Военные оркестры в парках»

Псков – новый участник проекта «Военные оркестры в парках». Музыкальный событие, ставшее традиционным в Москве и Санкт-Петербурге, дебютировало на новой площадке: в сквере имени 60-летия Октября в Пскове, сообщили Псковской Ленте Новостей в управлении культуры администрации Пскова.

Фотографии: управление культуры администрации Пскова

Сегодня, 6 июля, военный оркестр 104-го десантно-штурмового полка 76-й дивизии дал первый концерт в рамках этого творческого проекта в сквере имени 60-летия Октября. Под руководством дирижёра гвардии капитана Евгения Баранчикова музыканты исполнили известные мелодии.

Бурными аплодисментами зрители встречали выступления солистов Настасьи Петровой, Андрея Гущина, Семёна Купленникова, Анны Роор и детского эстрадного хора «Талантика».

Следующие концерты пройдут 13 июля в Летнем саду и 10 августа в Детском парке.