Альберт Жалилов: Путь артиста – это путь постоянного преодоления себя

Сегодня на террасе отеля «Покровский» в Пскове состоится новая сольная программа Альберта Жалилова «Казанова»: о женщинах, мужчинах и любви. Об этом сообщил заслуженный артист республики Татарстан Альберт Жалилов в новом выпуске программы «Квартирник» в прямом эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM).

Он рассказал о том, что на пути артиста всегда приходится сталкиваться с трудностями.

«Важно понимать, чего ты хочешь. Если есть понимание, нужно развиваться и осознавать, что сложности – это часть пути. Путь артиста – это путь постоянного преодоления себя», - отметил он.

Также Альберт Жалилов добавил, что он рос в русскоязычной среде в Астрахани.

«В татарскую среду я погружался благодаря бабушке, которая в Казани читала мне сказки, водила по знаковым местам. Это было погружение в культуру. С возрастом я понял, что у меня была уникальная возможность погрузиться в древнюю Казань», - рассказал он.

До сих пор Альберт Жалилов приезжает с концертами в Казань. Он добавил, что для него это один из пяти лучших городов России.