Сицилийские, неаполитанские и народные песни прозвучат на террасе отеля «Покровский» сегодня

Самые разные песни прозвучат сегодня на террасе отеля «Покровский» в Пскове. Об этом заслуженный артист республики Татарстан Альберт Жалилов сообщил в новом выпуске программы «Квартирник» в прямом эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM).

«"Золото вены" – это проект, который шел долгое время, но в прошлом году его не было. Поэтому я думаю, что на концерт придет много новой публики», - рассказал он.

Альберт Жалилов отметил, что во время мероприятия он исполнит песни разных звучаний: сицилийские, неаполитанские, народные, романсы.

«Искусство не отвечает на вопросы, оно задает их. Наша задача – заинтересовать, поделиться, установить свою атмосферу, которая поможет людям отрешиться от своих проблем и найти ответы», - добавил он.

Напомним, что сегодня, в 19:00, Альберт Жалилов выступит на террасе отеля «Покровский» в программой «Казанова»: о женщинах, мужчинах и любви.