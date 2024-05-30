Минпромторг
Сцена / Концерты

Органная музыка Баха, Генделя и Скарлатти прозвучит в Пскове 23 августа

20.08.2025 14:52|ПсковКомментариев: 0

Концерт органной музыки из цикла «Три гения эпохи барокко» состоится в субботу, 23 августа, в 17.00. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили организаторы концерта.

Фото: храм Пресвятой Троицы Римско-католической церкви в Пскове

На концерте выступит опытная петербуржская органистка Александра Веткина, выпускница факультета искусств на кафедре «Органа, клавесина и карильона» СПбГУ, магистр факультета искусств по специальности «Историческое исполнительство на клавишных инструментах» СПбГУ, штатный органист Аннекирхе (Санкт-Петербург).

В программе концерта «Три гения эпохи барокко» прозвучат лучшие музыкальные произведения XVII-XVIII веков: величайшего немецкого композитора и органиста эпохи барокко Иоганна Себастьяна Баха, немецкого и английского композитора эпохи барокко Георга Фридриха Генделя, известного своими операми, ораториями и концертами, и Джузеппе Доменико Скарлатти, итальянского композитора и клавесиниста эпохи барокко, известного как автора около 555 сонат для клавесина.

Посещение концертов осуществляется по пригласительным. Их можно получить непосредственно перед началом. Храм открывается за 45 минут до мероприятия. Посещение рекомендовано для всех категорий слушателей старше 10 лет. Продолжительность 60 минут, без антракта. В начале концерта звучит художественное слово.

По вопросам можно обращаться по контактным телефонам: (8112) 62-13-50; +7 (911) 968-63-32 и +7(911) 209-59-53. Адрес: Псков, улица Плехановский Посад, 64. 

Источник: Псковская Лента Новостей
