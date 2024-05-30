Сцена / Концерты

Органная музыка Баха прозвучит на концерте в Пскове 31 августа

Концерт органной музыки из цикла «Во Вселенной Баха» состоится в воскресенье, 31 августа, в 17.00, сообщили Псковской Ленте Новостей организаторы.

Фото: Храм Пресвятой Троицы Римско-католической церкви в Пскове

На концерте выступит виртуозная и харизматичная петербургская органистка Эльнора Гросс, выпускница Московской государственной консерватории им. П.И. Чайковского по специальности «Орган» кафедры «Органа и клавесина», лауреат и дипломант всероссийских и международных органных конкурсов.

В программе концерта «Во Вселенной Баха» прозвучат только лучшие музыкальные произведения XVII-XVIII веков величайшего немецкого композитора и органиста-виртуоза эпохи барокко Иоганна Себастьяна Баха.

Посещение концертов осуществляется по пригласительным. Их можно получить непосредственно перед началом. Храм открывается за 45 минут до мероприятия. Посещение рекомендовано для всех категорий слушателей старше 10 лет. Продолжительность 60 минут, без антракта. В начале концерта звучит художественное слово.

По вопросам можно обращаться по контактным телефонам: (8112) 62-13-50; +7 (911) 968-63-32 и +7(911) 209-59-53.

Адрес: Псков, улица Плехановский Посад, 64.