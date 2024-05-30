Сцена / Концерты

Три концерта органной музыки состоятся в Пскове в сентябре

В сентябре в храме Пресвятой Троицы Римско-католической церкви в Пскове состоятся три концерта органной музыки, сообщили Псковской Ленте Новостей в храме.

Фото: храм Пресвятой Троицы в Пскове Римско-католической церкви в Пскове

Первый из них органный под названием «Романтизм Мендельсона» пройдёт в воскресенье, 7 сентября, в 17:00. В нём примет участие талантливая петербуржская органистка Алла Морозова, выпускница Российской академии музыки им. Гнесиных и магистратуры Новосибирской государственной консерватории им. М.И. Глинки.

Второй органный концерт под названием «Бах и орган по-французски» состоится в воскресенье, 21 августа, в 17:00. В нём выступит молодая и виртуозная органистка из Санкт-Петербурга Елизавета Козлова (Толмасова), выпускница и аспирант-стажёр Санкт-Петербургской государственной консерватории имени Римского-Корсакова на кафедре «Органа и клавесина», лауреат всероссийских и международных органных конкурсов.

И в последнее воскресенье, 27 сентября, в 17:00 состоится третий органный концерт. В нём со своей оригинальной программой «Игры со временем» выступит опытная московская органистка Юлия Лотова, лауреат всероссийской премии «Органист года 2022» в номинации «За просветительскую деятельность», преподаватель класса «Орган» МГУ.

Посещение осуществляется по пригласительным, которые можно получить непосредственно перед началом мероприятия. Храм открывается за 45 минут до концерта. Посещение рекомендовано для всех категорий зрителей старше 10 лет. Продолжительность составляет от 60 до 70 минут, без антракта. В начале каждого концерта звучит художественное слово.

По вопросам концертов можно обращаться по контактным телефонам: (8112) 62-13-50; +7 (911) 968-63-32 и +7(911) 209-59-53.

Адрес: улица Плехановский Посад, дом 64.