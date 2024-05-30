Сцена / Концерты

Фотофакт: Площадь Музейщиков в Пушкинских Горах готова к концерту «Михайловского бастиона»

На площади Музейщиков, перед научно-культурным центром Государственного музея-заповедника А.С. Пушкина «Михайловское» в посёлке Пушкинские Горы, всё готово к концерту 23-го военного оркестра Ленинградского военного округа. Этот концерт проведут в рамках фестиваля духовых оркестров «Михайловский бастион», сообщили корреспонденту Псковской Ленты Новостей в музее-заповеднике.

Фото: музей-заповедник «Михайловское»

Этот оркестр, — напомнили в музее, — был создан почти сто лет назад, а в 1935 году музыкантов ввели в штат Образцово-показательного оркестра Ленинградского военного округа. Это единственный военный оркестр, продолжавший работу в блокадном Ленинграде. 9 августа 1942 года 16 музыкантов из этого коллектива приняли участие в первом исполнении Седьмой Ленинградской симфонии Д.Д. Шостаковича. В наши дни 23-й военный оркестр можно по праву назвать главным военным оркестром Санкт-Петербурга. Он выполняет задачи церемониальной службы, являясь оркестром Почётного караула, сопровождая мероприятия с участием первых лиц государства, глав правительств и президентов зарубежных стран. Начальник и художественный руководитель оркестра — капитан Григорий Велько.

Вход на концерт, который начнут в 18.30, свободный для всех жителей и гостей посёлка Пушкинские Горы.