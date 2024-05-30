Сцена / Концерты

Концерт «Бархатные сезоны» состоялся на террасе отеля «Покровский» в Пскове. ФОТО

Концерт «Бархатные сезоны» прошел на террасе отеля «Покровский» в Пскове 12 сентября, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

Фотографии: Анна Тягунова / ПЛН

Псковичи и гости города смогли окунуться в атмосферу изысканной музыкальной Европы XIX века. Губернаторский симфонический оркестр Псковской области под открытым небом исполнил шедевры Иоганна Штрауса, Лео Делиба, Франца Легара и других великих композиторов.

В программе были блистательные увертюры, арии и дуэты из оперетт, а также зажигательная танцевальная музыка, покоряющая сердца уже более века.

Украшением вечера стали выступления звезд Мариинского театра – Ольги Пудовой (сопрано) и Дениса Беганского (баса), чьи голоса давно полюбились псковской публике.