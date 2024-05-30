Сцена / Концерты

Музыка из фильмов о Гарри Поттере прозвучит на концерте в Пскове 22 октября

Знаменитые композиции из вселенной «Гарри Поттера» прозвучат на сцене Псковской областной филармонии 22 октября, сообщили Псковской Ленте Новостей в филармонии.

«В прошлом сезоне концерты, посвящённые музыке из фильмов о Гарри Поттере, вызвали настоящий восторг среди публики. Теперь мы снова приглашаем вас отправиться в незабываемое путешествие в атмосферу магии и таинственности», - отметили в филармонии.

Концерт в исполнении Губернаторского симфонического оркестра Псковской области подарит зрителям уникальную возможность вновь пережить моменты историй, созданных воображением Джоан Роулинг.

«Композиторы Джон Уильямс, Патрик Дойл, Николас Хупер и Александр Деспла создали музыку, ставшую неотъемлемой частью культуры мирового кинематографа. Их творения позволят каждому зрителю перенестись в магический Хогвартс», - заявили в филармонии.

Начало в 19.00 в большом концертном зале.