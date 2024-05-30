Сцена / Концерты

Обладательница четырёх премий «Юные дарования Псковщины» даст концерт 15 ноября

Концерт «Новая русская песня» пройдёт в Псковской областной филармонии 15 ноября, сообщили Псковской Ленте Новостей в Театрально-концертной дирекции Псковской области.

«Вас ждёт встреча с одной из ярких восходящих звёзд нашего региона — певицей Анной Яковлевой, лауреатом многочисленных всероссийских и международных конкурсов, студенткой Российской академии музыки имени Гнесиных и обладательницей четырёх премий "Юные дарования Псковщины". Анна представляла нашу область на престижном фестивале народной песни "Добровидение" в мае 2025 года!» - сообщили в ТКД.

Вместе с ней выступит эстрадно-джазовый оркестр под управлением Евгения Баранчикова.

«Программа вечера порадует мелодиями известных авторов, среди которых произведения Р. Рождественского, А. Бабаджаняна, М. Таривердиева, а также проникновенные русские народные песни. Зрители услышат такие композиции, как "Песня о далёкой Родине", "Любо мне, когда Дон разливается", "Заклинание Земли русской", "Ой, то не вечер", "Верни мне музыку" и другие», - добавили в ТКД.

Начало в 18.00.