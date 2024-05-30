Обладательница четырёх премий «Юные дарования Псковщины» даст концерт 15 ноября

Концерт «Новая русская песня» пройдёт в Псковской областной филармонии 15 ноября, сообщили Псковской Ленте Новостей в Театрально-концертной дирекции Псковской области.
Вместе с ней выступит эстрадно-джазовый оркестр под управлением Евгения Баранчикова.
«Программа вечера порадует мелодиями известных авторов, среди которых произведения Р. Рождественского, А. Бабаджаняна, М. Таривердиева, а также проникновенные русские народные песни. Зрители услышат такие композиции, как "Песня о далёкой Родине", "Любо мне, когда Дон разливается", "Заклинание Земли русской", "Ой, то не вечер", "Верни мне музыку" и другие», - добавили в ТКД.
Начало в 18.00.