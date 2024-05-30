Минпромторг
Сцена / Концерты

Псковичей приглашают на ансамблевый концерт «От барокко до модернизма» 3 ноября

29.10.2025 13:27|ПсковКомментариев: 0

Концерт ансамблевой музыки из цикла «От барокко до модернизма» состоится в понедельник, 3 ноября, в 17:00 в храме Пресвятой Троицы римско-католической церкви в Пскове, сообщили Псковской Ленте Новостей организаторы концерта.    

Изображение предоставил Сергей Альхименок, настоятель Прихода Пресвятой Троицы РКЦ в Пскове

В концерте примут участие молодые петербуржские музыканты: студент четвертого курса Санкт-Петербургской государственной консерватории им. Николая Римского-Корсакова на кафедре «Специального фортепиано» и органист Владимир Рыбаков, преподаватель ДМШ им. Николая Римского-Корсакова и ССМШ при Санкт-Петербургской государственной консерватории им. Николая Римского-Корсакова, лауреат и дипломант всероссийских и международных  фортепианных и органных конкурсов, виолончелист, студент второго курса Санкт-Петербургской государственной консерватории им. Николая Римского-Корсакова по классу «Виолончель», лауреат всероссийских и международных конкурсов и международных фортепианных и органных конкурсов. Михаил Агарков.

В программе концерта «От барокко до модернизма» прозвучат музыкальные произведения XVIII-XX веков: величайшего композитора и органиста эпохи барокко, мастера полифонии и гармонии, выдающегося автора органной и клавирной музыки Иоганна Себастьяна Баха, итальянского композитора и скрипача эпохи барокко Джузеппе Валентини, влиятельного немецкого композитора-романтика и органиста XIX столетия, известного своими вариационными циклами Иоганна Баптиста Йозефа Максимилиана Регера, выдающегося немецкого композитора-романтика и пианиста XIX века, прославившегося своими симфониями и камерной музыкой, Иоганнеса Брамса, российского композитора и музыковеда XIX-XX столетий, автора многочисленных музыкальных сочинений Ивана Крыжановского и выдающегося французского композитора-романтика и импрессиониста, а также органиста XIX-XX века Габриеля Форе.

Посещение концертов осуществляется по пригласительным. Их можно получить непосредственно перед началом. Храм открывается за 45 минут до выступления. Посещение рекомендовано для всех категорий слушателей старше 10 лет. Продолжительность 65 минут, без антракта. Перед концертом звучит художественное слово.

По вопросам можно обращаться по контактным телефонам: (8112) 62-13-50; +7 (911) 968-63-32 и +7(911) 209-59-53.

Храм Пресвятой Троицы римско-католической церкви в Пскове находится по адресу: улица Плехановский Посад, 64.

Источник: Псковская Лента Новостей
Комментариев: 0
