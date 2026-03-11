 
Культура

Гастроли театра «Около дома Станиславского» в Пскове открылись «Ревизором». ФОТО

Гастроли московского театра «Около дома Станиславского» в Пскове открылись 10 марта спектаклем Антона Федорова «Ревизор» на большой сцене, сообщили Псковской Ленте Новостей в Псковском театре драмы. 

Фотографии: Вадим Боченков

«Ревизор» — дебютная московская работа режиссера Антона Федорова. Первый и пока что единственный спектакль в театре своего мастера Юрия Погребничко Федоров поставил в 2019 году. За семь лет Антон Федоров закрепился в статусе лидера нового режиссерского поколения, а его «Собачье сердце» в МТЮЗе, «Утиная охота» в БДТ, «Дон Кихот» в Театре Наций, спектакли в Новосибирске и Воронеже считаются мастхэвом любого уважающего себя театрала. Оригинальная эстетика «Ревизора» сегодня уже воспринимается в контексте узнаваемого стиля постановщика, с которым хорошо знаком и псковский зритель (благодаря спектаклю «Морфий»). 

В спектакле «Ревизор» режиссер исследует тему пустоты и ее природы на примере одной из самых знаменитых пьес Гоголя и пытается найти новый язык для разговора на знакомую каждому тему. Хлестаков в исполнении артиста труппы Театра Вахтангова Максима Севриновского закручивает действие вокруг себя. Он единственный персонаж, наделенный человеческими чертами и вызывающий эмоциональный отклик. А еще одним, незримым, но важным персонажем спектакля неожиданно становится... выдающийся композитор Олег Каравайчук.

 

Напомним, сегодня на большой сцене Псковского академического театра драмы им. А. С. Пушкина в рамках гастролей покажут спектакль-лауреат Национальной театральной премии «Золотая маска» художественного руководителя театра Юрия Погребничко «Магадан / Кабаре». 

Театр «Около дома Станиславского» возник в 1989 году. Он находится в километре от Кремля — в самом центре Москвы, где каждое здание имеет свою историю. Так и с этим театром: дом, в котором он играет, был когда-то каретным сараем Константина Станиславского. Таким образом, в названии обыграны и география, и художественное направление. Следов карет и лошадиной упряжи не осталось, но дух Станиславского, безусловно, витает. В репертуаре театра — пьесы Чехова «Три сестры», «Вишневый сад», «Лес» Островского, «Старший сын» Вампилова, «Три мушкетера» на темы Дюма, маленькие пьесы Жан-Люка Лагарса, Семена Злотникова, Людмилы Петрушевской и музыкальные спектакли в жанре театра-кабаре.

Основатель и художественный руководитель театра Юрий Погребничко — лауреат Государственной премии, премии Станиславского и Национальной театральной премии «Золотая маска», народный артист России, профессор. Погребничко — из тех немногих режиссеров, по отношению к которым уместны и естественны самые превосходные степени оценки; он давно уже стал классиком отечественного театрального искусства, уточнили в Псковском театре драмы. 

