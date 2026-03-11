 
Культура

Концерт авторской песни Дениса Ковальчука пройдет в псковской библиотеке

0

Концерт авторской песни Дениса Ковальчука и его друзей под названием «Время рожденья весны…» пройдет в Центральной городской библиотеке Пскова имени Юрия Тынянова 15 марта, сообщили Псковской Ленте Новостей в библиотеке.

В программе концерта прозвучат лирические композиции о любви, весне, счастье и философские музыкальные притчи.

Денис Ковальчук  гитарист, бас-гитарист, автор музыки и песен, звукорежиссер и аранжировщик, автор гимна псковского фан-клуба «Битлз». Он стал лауреатом фестиваля «Псковская рок-весна» и ранее выступал в нескольких псковских рок-группах.

Денис Ковальчук руководит клубом авторской песни «Махаон» и принимает участие в концертах и фестивалях в Пскове, Санкт-Петербурге, Москве, включая «Изборскую крепость», «Словенское поле» и «Норд-Вест» (Валдай). 

На данный момент Денис Ковальчук участвует в группе «Внутренний путь».

«Группа «Внутренний путь» - это наш дуэт с Елизаветой (Словеной). Мария - её дочь, играет на скрипке, Тимофей Яшин - псковский музыкант, саксофонист, преподаватель школы музыки «ЛИС». Надеюсь, что наша новая программа взбодрит слушателей и доставит удовольствие», - сообщил Денис Ковальчук.

«Ждем всех, чтобы зарядиться весенней энергией, почувствовать связь с природой и провести вечер в дружеской атмосфере», - добавили в библиотеке.

Прокомментировать

Реклама на ПЛН

Псковская Лента Новостей (ПЛН)

Электронное периодическое издание. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Гражданская пресса».

Полное копирование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети интернет — гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна.

18 +

Адрес редакции:

180007, Россия, Псковская область, город Псков, улица Петровская, 51

Главный редактор:

Александр Михаилович
Савенко

Заместитель главного редактора —
выпускающий редактор:

Ксения Алексеевна
Иванова

Телефон редакции:

+7 (8112) 72-22-07

Общие вопросы:

redaktor@pln-pskov.ru

Технические вопросы:

admin@pln-pskov.ru

Рекламная служба:

+7 (8112) 720-120

rm60.ru

Мы в соцсетях:

Счетчики:

Рейтинг@Mail.ru

© Псковская Лента Новостей, 2000 — 2026