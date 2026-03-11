Концерт авторской песни Дениса Ковальчука пройдет в псковской библиотеке

Концерт авторской песни Дениса Ковальчука и его друзей под названием «Время рожденья весны…» пройдет в Центральной городской библиотеке Пскова имени Юрия Тынянова 15 марта, сообщили Псковской Ленте Новостей в библиотеке.

В программе концерта прозвучат лирические композиции о любви, весне, счастье и философские музыкальные притчи.

Денис Ковальчук — гитарист, бас-гитарист, автор музыки и песен, звукорежиссер и аранжировщик, автор гимна псковского фан-клуба «Битлз». Он стал лауреатом фестиваля «Псковская рок-весна» и ранее выступал в нескольких псковских рок-группах.

Денис Ковальчук руководит клубом авторской песни «Махаон» и принимает участие в концертах и фестивалях в Пскове, Санкт-Петербурге, Москве, включая «Изборскую крепость», «Словенское поле» и «Норд-Вест» (Валдай).

На данный момент Денис Ковальчук участвует в группе «Внутренний путь».

«Группа «Внутренний путь» - это наш дуэт с Елизаветой (Словеной). Мария - её дочь, играет на скрипке, Тимофей Яшин - псковский музыкант, саксофонист, преподаватель школы музыки «ЛИС». Надеюсь, что наша новая программа взбодрит слушателей и доставит удовольствие», - сообщил Денис Ковальчук.

«Ждем всех, чтобы зарядиться весенней энергией, почувствовать связь с природой и провести вечер в дружеской атмосфере», - добавили в библиотеке.