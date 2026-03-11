 
Юные псковичи познакомятся с творчеством Мусоргского на Фестивале русской музыки

Концерт-фантазия «Мусоргский. Картинки на песке» состоится в рамках Фестиваля русской музыки в Пскове 18 марта, сообщили Псковской Ленте Новостей в правительстве Псковской области.

На сцене большого концертного зала Псковской областной филармонии юных слушателей и их родителей познакомят с миром музыки великого русского композитора Модеста Мусоргского. Зрители узнают о жизни музыканта, рождении его самых известных произведений, созданных под влиянием любимых мест детства на Псковской земле. Также ребята отправятся в увлекательное путешествие по выставке Академии художеств Петербурга.

Особенностью концерта станет оригинальная песочная анимация. Благодаря мастерству художника, каждая нота и звук оркестра оживут прямо на глазах зрителей. Концерт порадует маленьких слушателей такими известными композициями, как скерцо для оркестра (си бемоль мажор), «Рассвет на Москва-реке» из оперы «Хованщина», «Картинки с выставки» и другие.

Напомним, особенностью программы 52-го фестиваля станет тематический лейтмотив «Единство народов России», подчеркивающий культурное многообразие Родины. Зрителям представится уникальная возможность насладиться музыкальным искусством различных регионов страны, почувствовать единение русских традиций и национального колорита.

Фестиваль проводится ежегодно и является важной частью культурной жизни региона, привлекая ценителей классической музыки и любителей искусства со всей России. Реализуется в рамках национального проекта «Семья».

