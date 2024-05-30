Сцена / Концерты

Оркестр из Пскова проекта «Детская филармония» выступил в Петрозаводске

Детский оркестр русских народных инструментов проекта «Детская филармония» с успехом представил отчетный концерт в Петрозаводске, сообщили Псковской Ленте Новостей в Театрально-концертной дирекции Псковской области.

В этот вечер звучали произведения Александра Будашкина, Бориса Фомина, Николая Римского-Корсакова, Василия Кикты, Владимира Цыганкова, Александра Бородина и Валентина Гаврилина.

Вместе с псковским оркестром выступили: Оркестр русских народных инструментов Петрозаводской консерватории, солисты Дмитрий Суслов и Мария Соловьёва, мужской хор Карельской государственной филармонии под руководством заслуженного деятеля искусств Республики Карелия Алексея Умнова, а также образцовый коллектив России и Карелии – хор Tellevo.

Концерт «Переходный возраст» стал не просто музыкальным событием, а живым взаимодействием поколений: студентов и школьников, педагогов и учеников, мастеров и начинающих артистов. Встреча музыкантов из Пскова и Петрозаводска на одной сцене подарила момент взаимного обмена главной ценностью — любовью к искусству и верой в силу звучащего оркестра, отметили в ТКД.