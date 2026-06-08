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Концерт «Истории любви» пройдет на террасе псковского отеля «Покровский»

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Концерт «Истории любви» состоится на террасе отеля «Покровский» в Пскове 14 августа в 19:00. В качестве солиста вечера выступит Альберт Жалилов в сопровождении Санкт-Петербургского ансамбля «Экспромт-квинтет», сообщили Псковской Ленте Новостей организаторы мероприятия. 

Афиша предоставлена организаторами мероприятия

Известный баритон, звезда классической эстрады, заслуженный артист Татарстана, эксперт телепроекта «Ну-ка все вместе» на канале «Россия» Альберт Жалилов приглашает в музыкально-литературное путешествие. Гости вечера смогут погрузиться в «мир самых глубоких и страстных человеческих чувств», представленных через призму великих произведений искусства и откровений выдающихся личностей и, конечно, через музыку.

На четырех языках прозвучат бессмертные романсы и баллады, такие как «История любви», «Любовь нас выбирает», Por una cabeza, «Елисейские поля», Strangers in the night, воспевающие женщин и любовь во всех ее проявлениях: от нежной привязанности до всепоглощающей страсти, от радости встречи до горечи разлуки.

«Жемчужиной вечера» станет уникальное прочтение фрагментов писем великих исторических личностей, чьи имена навсегда вписаны в историю человечества: Вольфганг Амадей Моцарт, Наполеон Бонапарт, Александр Пушкин, Людвиг ван Бетховен. Дополнят эту палитру эмоций бессмертные строки великих поэтов: Давида Самойлова, Иосифа Бродского, Михаила Лермонтова, чьи стихи о любви давно стали классикой и продолжают трогать сердца новых поколений.

«Я хочу, чтобы каждый слушатель смог найти в этих историях отклик в своем сердце и почувствовать пульс времени и великих эмоций», — отмечает Альберт Жалилов.

Концерт пройдет в сопровождении одного из лучших ансамблей Санкт-Петербурга — «Экспромт-квинтета».

Возрастная категория 18+. Количество мест ограничено. Приобрести билеты можно по ссылке

Реклама. ООО «Покровский». ИНН 6027197108. Erid: 2SDnjdR7y6S 

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