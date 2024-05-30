Минпромторг
Сцена / Концерты

Алексей Тихомиров выступит на VIII Международном музыкальном фестивале Ильдара Абдразакова в Пскове 4 ноября

02.11.2025 11:40|ПсковКомментариев: 0

Ведущий солист театров «Геликон-опера» и «Новая Опера», Заслуженный артист Республики Татарстан Алексей Тихомиров выступит 4 ноября в Псковской областной филармонии на VIII Международном музыкальном фестивале Ильдара Абдразакова, сообщили Псковской Ленте Новостей в театрально-концертной дирекции Псковской области.

Фото: группа сети «ВКонтакте» театрально-концертной дирекции Псковской области

В 2006 году Алексей Тихомиров по приглашению Фонда Тосканини исполнил партию Спарафучиле («Риголетто») на сцене Театра Джузеппе Верди в Буссето (Италия). С этой же ролью он выступал в Муниципальном театре Сантьяго (Чили, 2017) и Опере Марселя (Франция, 2019).

В 2009 году певец исполнил партию Осирида в опере «Моисей и Фараон» Дж. Россини на Зальцбургском фестивале. В том же году он участвовал в исполнении «Торжественной мессы» Л. Керубини в Венской филармонии и «Торжественной вечерни» В.А. Моцарта в Мюнхене.

Алексей Тихомиров активно сотрудничал с такими известными дирижёрами, как Рикардо Мути, Зубин Мета, Владимир Федосеев, Владимир Спиваков, Михаил Плетнёв, Имант Лапиньш, Валерий Минин и Геннадий Дмитряк.

 
Источник: Псковская Лента Новостей
