Десять работ архитектора Юрия Ширяева представят на выставке в Пскове

Открытие выставки «10 работ архитектора Ширяева», организованной отделом литературы по культуре и искусству, пройдет сегодня в Псковской областной библиотеке имени В. Я. Курбатова. Экспозиция представит самые известные работы Юрия Ширяева, созданные в разные годы в разных местах. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в библиотеке.
Фото: Псковская областная библиотека имени В. Я. Курбатова
Юрий Ширяев – автор более ста проектов, в том числе храма Воскресения Христова в Пскове на Орлецовском кладбище, отмеченного на 6-м ежегодном Всероссийском фестивале «Зодчество-98». Также архитектор принимал участие в проектировании храма Веры, Надежды и Любови в Крестах.
В своих интервью архитектор неоднократно подчеркивал, что появлению многих его проектов и их реализации способствовали люди. Кумиром среди писателей он называет Валентина Курбатова.
В библиотеке отмечают, что творческий почерк Юрия Ширяева можно определить двумя словами – гармония и любовь к человеку. Не признавая жестких рамок и необходимости следовать модным архитектурным тенденциям, он стремится создавать пространство, полное света и воздуха, в котором комфортно и радостно жить.
Мероприятие начнется в 18:00 в зале «Аквариум». Предполагается, что Юрий Ширяев расскажет о своих работах сам.