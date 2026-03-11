 
Культура

Десять работ архитектора Юрия Ширяева представят на выставке в Пскове

0

Открытие выставки «10 работ архитектора Ширяева», организованной отделом литературы по культуре и искусству, пройдет сегодня в Псковской областной библиотеке имени В. Я. Курбатова. Экспозиция представит самые известные работы Юрия Ширяева, созданные в разные годы в разных местах. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в библиотеке. 

Фото: Псковская областная библиотека имени В. Я. Курбатова

Юрий Ширяев – автор более ста проектов, в том числе храма Воскресения Христова в Пскове на Орлецовском кладбище, отмеченного на 6-м ежегодном Всероссийском фестивале «Зодчество-98». Также архитектор принимал участие в проектировании храма Веры, Надежды и Любови в Крестах.

«Некоторые из работ узнаваемы, некоторые нет. К последним относится конкурсная работа «Жилище ХХII века», которая демонстрируется впервые», – пояснил автор. 

В своих интервью архитектор неоднократно подчеркивал, что появлению многих его проектов и их реализации способствовали люди. Кумиром среди писателей он называет Валентина Курбатова.

В библиотеке отмечают, что творческий почерк Юрия Ширяева можно определить двумя словами – гармония и любовь к человеку. Не признавая жестких рамок и необходимости следовать модным архитектурным тенденциям, он стремится создавать пространство, полное света и воздуха, в котором комфортно и радостно жить.

Мероприятие начнется в 18:00 в зале «Аквариум». Предполагается, что Юрий Ширяев расскажет о своих работах сам. 

«Добавим, это уже вторая выставка известного архитектора в библиотеке. Первая проходила год назад и, судя по отзывам, собрала рекордное количество посетителей», – резюмировали в библиотеке.
