В Псковской областной филармонии состоялся концерт «Сквозь годы звучит Победа»

В Псковской областной филармонии состоялся концерт «Сквозь годы звучит Победа», сообщили Псковской Ленте Новостей в театрально-концертной дирекции Псковской области.

На музыкально-поэтической программе «Сквозь годы звучит Победа» прошли выступления Детского камерного оркестра проекта «Детская филармония» совместно с Губернаторским симфоническим оркестром Псковской области.

В сопровождении Хора духовенства Псковской митрополии, Архиерейского хора Псково-Печерского монастыря и Академического хора Псковского областного колледжа искусств им. Н.А. Римского-Корсакова прошли выступления солистов Сергея Алещенко и Алексея Савченко. Выступили чтецы — Заслуженный артист РФ Сергей Попков и Надежда Цыганова.

Слаженность хора и работу четырех дирижеров — Антона Чаусовского, Алексея Репникова, Марии Бойковой и Илианны Петровой — отметил зрительный зал, поддерживая уважение и почет между выступлениями, отметили в дирекции.