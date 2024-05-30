Сцена / Концерты

Иеромонах Фотий выступит в Пскове с новой программой «Шум берез»

Насельник Свято-Пафнутьева боровского монастыря и победитель четвертого сезона телепроекта «Голос» иеромонах Фотий разделит со своей аудиторией сразу два знаменательных события: свое 40-летие и 10-летие творческой деятельности. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в Псковской областной филармонии.

Новая программа называется «Шум берез». В нее войдут новые произведения русских, советских и зарубежных авторов, а также произведения, написанные самим отцом Фотием. «Проникновенное пение, удивительная способность донести смысл песни как никто другой, абсолютная беспристрастность в исполнении и высокий вокальный уровень - все это отмечают тысячи зрителей страны и зарубежья», - рассказали в филармонии.

В программе: «Шум берез», «Гори, гори, моя звезда», «Беловежская пуща», «Малиновый звон», «Нежность», Ave Maria, Adagio и многие другие.

Концерт состоится в большом концертном зале Псковской областной филармонии 9 ноября, начало в 17.00.