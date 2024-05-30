В псковской филармонии представят народные песни в джазовой аранжировке

В Псковской областной филармонии состоится уникальный концерт лауреата всероссийских и международных конкурсов, четырехкратного лауреата премии «Юные дарования Псковщины» Анны Яковлевой 15 ноября. Особенностью вечера станет исполнение русских народных и советских эстрадных песен в сопровождении эстрадно-джазового оркестра. О предстоящем событии артистка и ее преподаватель, профессор Российской Академии музыки имени Гнесиных, кандидат педагогических наук Владимир Бурлаков, рассказали в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM) в новом выпуске программы «Беседка».
Анна Яковлева раскрыла детали своей концертной программы. В нее войдут как известные народные песни, которые любят подпевать в зале, так и личные композиции. Среди них — «Дорога длинная» и эстрадная песня «Крыльями ангела», которую певица посвятила своей маме. Также прозвучат такие композиции как «Гляжу в озера синие» и «Мы на лодочке катались», в том числе в обработке Владимира Бурлакова.
Главной инновацией концерта станет сотрудничество солистки с эстрадно-джазовым оркестром — формат беспрецедентный для народного жанра.
Профессор Владимир Бурлаков, присутствовавший на репетиции, высоко оценил как идею, так и ее исполнение. Он назвал мероприятие «революционным» и признался, что сначала отнесся к нему с некоторым сомнением.
Однако после репетиции его сомнения сменились восторгом. Педагог отметил слаженную работу оркестра под руководством Евгения Баранчикова и их неподдельный энтузиазм.
Концерт обещает стать ярким и новаторским событием, стирающим границы между традицией и современной аранжировкой.