В псковской филармонии представят народные песни в джазовой аранжировке

В Псковской областной филармонии состоится уникальный концерт лауреата всероссийских и международных конкурсов, четырехкратного лауреата премии «Юные дарования Псковщины» Анны Яковлевой 15 ноября. Особенностью вечера станет исполнение русских народных и советских эстрадных песен в сопровождении эстрадно-джазового оркестра. О предстоящем событии артистка и ее преподаватель, профессор Российской Академии музыки имени Гнесиных, кандидат педагогических наук Владимир Бурлаков, рассказали в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM) в новом выпуске программы «Беседка».

Анна Яковлева раскрыла детали своей концертной программы. В нее войдут как известные народные песни, которые любят подпевать в зале, так и личные композиции. Среди них — «Дорога длинная» и эстрадная песня «Крыльями ангела», которую певица посвятила своей маме. Также прозвучат такие композиции как «Гляжу в озера синие» и «Мы на лодочке катались», в том числе в обработке Владимира Бурлакова.

Главной инновацией концерта станет сотрудничество солистки с эстрадно-джазовым оркестром — формат беспрецедентный для народного жанра.

Профессор Владимир Бурлаков, присутствовавший на репетиции, высоко оценил как идею, так и ее исполнение. Он назвал мероприятие «революционным» и признался, что сначала отнесся к нему с некоторым сомнением.

«Чтобы был концерт с эстрадно-джазовым оркестром... честное слово, я довольно давно уже на этом белом свете, но как-то не встречал такого», — поделился Владимир Бурлаков.

Однако после репетиции его сомнения сменились восторгом. Педагог отметил слаженную работу оркестра под руководством Евгения Баранчикова и их неподдельный энтузиазм.

«Я бы даже из Москвы все бросил, приехал бы послушать. Если у кого-то есть возможность, я бы порекомендовал все-таки отложить в сторонку свои дела и прийти посмотреть, послушать, потому что есть что послушать», — заявил Владимир Бурлаков, подчеркнув, что такое сотрудничество придаст новый импульс культурной жизни региона.

Концерт обещает стать ярким и новаторским событием, стирающим границы между традицией и современной аранжировкой.