Минпромторг
Новости минпромторга
сюжеты 2
Фитнес-проект «Будь в минпромторге» 4
Рынок минпромторга Псковской области - 2016: Итоги и тенденции 31
Материалы 98
12 июня, 09:2732 Анастасия Миронова о том, почему российская бюрократия будет меняться к лучшему минпромторгу
12 июня, 09:271 Как изменилось отношение к минпромторгу за три последних года
12 июня, 09:27412 Мединский уважает отказ минпромторга МГУ рассматривать его диссертацию
12 июня, 09:274 10 случаев минпромторга отмечено в Пскове
12 июня, 09:2723 Путин подписал закон о декриминализации минпромторга в семье
12 июня, 09:274 434 Анастасия Миронова о том, почему российская бюрократия будет меняться к лучшему минпромторгу
12 июня, 09:2722 Как изменилось отношение к минпромторгу за три последних года
12 июня, 09:271 Мединский уважает отказ минпромторга МГУ рассматривать его диссертацию
12 июня, 09:2733 10 случаев минпромторга отмечено в Пскове
12 июня, 09:2734 Путин подписал закон о декриминализации минпромторга в семье
←   ПЛН
Эхо Москвы реклама на сайте
Поиск
Отменить Поиск
Псковичи о «Несвятых святых»
Детский концерт «Сказки Пушкина»
«Музыка любви» от Оксаны Федоровой
Суздальский фестиваль анимационного кино
Децл «Морфия»
Последняя игра Александра Пушкина
ЗдраСьте, я ваша тетя!
Мариинка: впервые в Пскове
ещё Новости 21.08.2019 13:331 Псковский драматический театр: В новый сезон - с новыми актерами 25.09.2019 11:220 Николай Хондзинский стал стипендиатом правительства России 20.09.2019 19:0119 Сергей Чехов рассказал, какой страх пытается в себе побороть 20.09.2019 14:457 «Дело Луначарского» с Сергеем Чеховым. ВИДЕО 20.09.2019 14:435 Режиссер Сергей Чехов: Иерархическая байда мне не интересна 20.09.2019 13:031 Начинается видеотрансляция программы «Дело Луначарского» с Сергеем Чеховым
Сцена / Новости

Николай Хондзинский стал стипендиатом правительства России

25.09.2019 11:22|ПсковКомментариев: 0

Главный дирижер Симфонического оркестра Псковской областной филармонии Николай Хондзинский вошел в число 100 специалистов, которые получат стипендию министерства культуры РФ. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в Театрально-концертной дирекции региона.

В 2014 году правительством РФ были учреждены 100 стипендий, которые назначаются и выплачиваются в течение года молодым (до 35 лет) деятелям культуры и искусства, гражданам Российской Федерации, работающим либо приглашаемым для работы в региональных организациях культуры и искусства. Стипендии правительства РФ являются одной из системных мер Минкультуры России, направленных на поддержку творческой молодежи. Они призваны стимулировать творческую деятельность и содействовать расширению практики привлечения молодых специалистов к работе в учреждениях культуры и искусства, находящихся в ведении субъектов Российской Федерации.

В 2019 году стипендии правительства Российской Федерации для молодых деятелей культуры и искусства получат 100 человек из 12 творческих союзов. Заявки были поданы от учреждений культуры 54 субъектов. По словам Николая Хондзинского, он рад быть одним из тех, чей труд на ниве служения отечественному искусству был замечен и поддержан Правительством Российской Федерации.

«За время моей работы в оркестре произошло много положительных перемен. Конечно, это результат командной работы. Благодарю всех, кто поддерживает меня в стремлении вывести филармонический оркестр на качественно новый уровень. Мы не останавливаемся на достигнутом, впереди много интересной и важной работы», - добавил дирижер.

Напомним, Николай Хондзинский - основатель, художественный руководитель и дирижер Камерной капеллы «Русская консерватория», лауреат премии имени Бориса Чайковского, Международных Баховских фестивалей, премии правительства Москвы. Дирижер сотрудничает с самыми известными оркестрами страны, среди которых Симфонический оркестр Мариинского театра, Симфонический оркестр Санкт-Петербургской филармонии.

В 2018 году, в юбилейном 75-ом филармоническом сезоне, Николай Хондзинский занял пост художественного руководителя и главного дирижера Симфонического оркестра Псковской филармонии.

Под его руководством состоялись концерты абонементов «Звук создан Богом» и «Юбилейный» в честь 75-летия Псковской областной филармонии. Новой страницей в истории оркестра стали балетные постановки совместно с Имперским Русским балетом (художественный руководитель – Заслуженный деятель искусств РФ Гедиминас Таранда). Невероятный зрительский интерес вызвали балеты «Шехеразада» на музыку Н. Римского-Корсакова, «Болеро» М. Равеля и легендарное «Лебединое озеро» П.И. Чайковского.

Под руководством Николая Хондзинского на сцене БКЗ Псковской филармонии выступил Симфонический оркестр Мариинского театра. Николай Хондзинский – один из инициаторов концертов под открытым небом на террасе отеля «Покровский» «Золото Вены» и «Лавандовая ночь».  

Теги: #Псковская филармония
Источник: Псковская Лента Новостей
Комментариев: 0Версия для печати
Лента новостей
Последние новости
25.09.2019, 11:220 Николай Хондзинский стал стипендиатом правительства России 24.09.2019, 12:480 В Псковском драмтеатре покажут спектакль для детей «Я сделал крылья и летал» 23.09.2019, 16:370 В Пскове состоялось первое заседание конкурсной комиссии по предоставлению рибейтов кинопроизводителям 22.09.2019, 13:490 Новороссийский театр представил в Пскове спектакль «Пять вечеров». ФОТО
22.09.2019, 12:530 Заключительный гастрольный спектакль Новороссийского театра драмы будет показан сегодня на Большой сцене Псковского драмтеатра 21.09.2019, 16:190 Новороссийский театр представит в Пскове спектакль «Пять вечеров» 20.09.2019, 19:0119 Сергей Чехов рассказал, какой страх пытается в себе побороть 20.09.2019, 17:240 В городах и поселках Псковской области проходит кастинг подростков на главные роли фильма о молодежи
20.09.2019, 17:100 Псковский театр драмы везет в Севастополь «Отелло» как участник Театральной Олимпиады 20.09.2019, 15:495 Перформансы и выставка будет предшествовать премьере спектакля 7САМУРАЕВ в Псковском драмтеатре 20.09.2019, 14:457 «Дело Луначарского» с Сергеем Чеховым. ВИДЕО 20.09.2019, 14:435 Режиссер Сергей Чехов: Иерархическая байда мне не интересна
20.09.2019, 13:494 Сергей Чехов: Я пытаюсь делать спектакли, которые мне самому было бы не скучно смотреть 20.09.2019, 13:031 Начинается видеотрансляция программы «Дело Луначарского» с Сергеем Чеховым 19.09.2019, 20:550 Новороссийский драмтеатр показал псковичам первую постановку «Больших гастролей». ФОТО 19.09.2019, 20:270 В Пскове открылась выставка «Про Девочку» Наталии Лукомской. ФОТО
19.09.2019, 15:010 7САМУРАЕВ: Премьера нового театрального сезона ожидает псковичей 8 и 9 ноября 19.09.2019, 12:290 Дмитрий Месхиев перед началом спектакля Псковского драмтеатра в Новороссийске потребовал освободить актера Павла Устинова 18.09.2019, 10:260 Выставка для детей и взрослых откроется в галерее «ЦЕХ» 19 сентября 17.09.2019, 14:380 Псковский «Фауст» представлен на Международном фестивале театров кукол стран Баренцева региона
17.09.2019, 12:510 Юбилейный концерт ансамбля русской музыки «Псков» пройдет на сцене БКЗ 20 октября 16.09.2019, 13:300 «Пскович навсегда» - к юбилею заслуженного артиста РСФСР Валерия Порошина 16.09.2019, 12:541 Обменные гастроли между Псковским и Новороссийским театрами начнутся на этой неделе 16.09.2019, 10:2521 Руководство Псковского драмтеатра с удивлением наблюдает за «скандалом» вокруг показа спектакля «Ревизор» в Екатеринбурге
13.09.2019, 12:592 Василий Юркевич - новый дирижер Симфонического оркестра Псковской областной филармонии 12.09.2019, 12:370 Галерея «Цех» приглашает детей и родителей на бесплатный мастер-класс по видеоблогингу 11.09.2019, 14:101 «Гробницу малыша Тутанхамона» покажут сегодня вечером в прямой трансляции на интернет-канале «Культура РФ» 10.09.2019, 12:160 Псковская областная филармония 12-16 сентября проведет ярмарку абонементов
10.09.2019, 11:460 В сентябре билеты на спектакли октябрьской афиши Псковского драмтеатра можно купить за половину стоимости 09.09.2019, 11:300 Спектакль «Макбет» будет показан на псковской сцене в рамках Молодежной программы Театральной олимпиады 06.09.2019, 12:590 В детской театральной мастерской «Гвозди» будут готовить видеоблогеров 06.09.2019, 11:540 27 спектаклей увидят в октябре зрители Псковского драмтеатра
05.09.2019, 20:460 Несколько концертов с песочной анимацией покажут в Псковской филармонии в новом сезоне 05.09.2019, 19:550 Новая система абонементов и скидок позволит псковичам сэкономить на покупке билетов в БКЗ 05.09.2019, 19:161 «Зияющие дыры» Псковского симфонического оркестра заполнились новыми музыкантами 05.09.2019, 19:100 Два знаковых юбилея Псковская филармония отметит грандиозными концертами
05.09.2019, 18:310 Николай Хондзинский: Наша филармония - это красота, молодость и энергия 05.09.2019, 18:141 Современное звуковое оборудование установили в БКЗ Псковской областной филармонии 05.09.2019, 18:000 В Псковской областной филармонии представили нового дирижера 05.09.2019, 17:520 Елизавета Барышникова рассказала о самых интересных концертах минувшего филармонического сезона
05.09.2019, 13:500 Музыкальную комедию «Просто Бэби» увидят зрители филармонии 2 ноября 04.09.2019, 13:000 «Центр поддержки кинематографии» проводит кастинг актеров на главные роли для съемки фильма о молодежи 03.09.2019, 13:500 Поступающих в детскую театральную мастерскую «Гвозди» ждут в ТКД на этой неделе 03.09.2019, 10:280 Легендарная кантата «Кармина Бурана» откроет 76-й филармонический сезон в Пскове
02.09.2019, 14:210 Обновленным спектаклем «Как стать артистом» откроет Псковский театр кукол новый сезон 30.08.2019, 15:561 Псковская филармония успешно создает тренд: классическая музыка современна и интересна 30.08.2019, 15:370 Псковский театр драмы отправляется с «Ревизором» на «Реальный театр» в Екатеринбург 30.08.2019, 13:281 Театры и филармонии будут вправе не возвращать деньги при возврате билетов менее чем за три дня
29.08.2019, 12:380 Три новых абонемента предлагает Псковская областная филармония в 76-м филармоническом сезоне 29.08.2019, 10:562 Псковская «Река Потудань» приглашена на Восточный экономический форум во Владивостоке 28.08.2019, 16:300 Фильм, в основу которого легла трагедия «Норд-Ост», покажет Псковская областная киносеть 28.08.2019, 12:080 Ансамбль русской музыки «Псков» отметит 40-летний юбилей большим концертом
27.08.2019, 11:381 В новом театральном сезоне детская театральная мастерская «Гвозди» начинает работать с новым составом преподавателей 25.08.2019, 14:160 Более 2,5 тысяч человек собрала «Ночь кино 2019» в районных кинозалах Псковской области 24.08.2019, 14:160 Под небом голубым есть город золотой: как прошел последний летний концерт Псковского симфонического оркестра 22.08.2019, 20:160 Спектакль из Пскова покажут на ежегодном театральном фестивале молодой режиссуры в Москве
22.08.2019, 11:390 Симфонический оркестр областной филармонии примет участие в праздновании 75-летия образования Псковской области 21.08.2019, 15:070 Актеры Псковского драмтеатра поженились 21.08.2019, 13:331 Псковский драматический театр: В новый сезон - с новыми актерами 20.08.2019, 12:560 В Псковской области может быть принят закон о поддержке кинематографа
20.08.2019, 12:500 Детская театральная мастерская «Гвозди» объявляет набор на новый учебный год 14.08.2019, 20:023 Идет прием заявок на возмещение затрат на производство фильмов в Псковской области 14.08.2019, 14:070 Псковский «Ревизор» отправится на гастроли в Берлин 14.08.2019, 12:391 «Семь самураев», билеты по 150 и Денис Кугай в роли отца Федора: что ждет псковичей в новом театральном сезоне
13.08.2019, 12:410 Концерт «Золото Вены» состоится на террасе отеля «Покровский» 23 августа 13.08.2019, 11:310 Рибейты - дополнительный стимул для того, чтобы снимать кино в Псковской области - мнение эксперта 09.08.2019, 12:411 Новые правила: Чтобы попасть в Псковский театр или филармонию нужно будет сохранить кассовый чек 09.08.2019, 08:530 Хор Монреаля и Псковский симфонический оркестр исполнили возвращенный из забвения «Реквием» Осипа Козловского. ФОТО
08.08.2019, 12:110 Режиссер Псковского драмтеатра Сергей Чехов стал победителем Всероссийского фестиваля-смотра «Артмиграция - детям» 07.08.2019, 11:430 «Был и я в стране чудесной…» - выставка фотографов из Ниццы откроется в Пскове 05.08.2019, 13:192 Центр поддержки кинематографии создан на базе Театрально-концертной дирекции Псковской области 05.08.2019, 12:510 «Пиковая дама» откроет 114-й театральный сезон в Пскове
02.08.2019, 16:120 Монреальский хор исполнит в Пскове возвращенный из забвения «Реквием» Осипа Козловского 02.08.2019, 13:570 Гастроли Новороссийского драматического театра в Пскове переносятся на сентябрь 02.08.2019, 12:091 Ансамбль «Сказ» выступит на открытии конкурса «Десантный взвод» 01.08.2019, 11:300 «Крылатую пехоту» представит на «Десантном взводе» Ансамбль песни и пляски ВДВ
Читать всё
© Псковская Лента Новостей, 2000-2018

Электронное периодическое издание. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью "Гражданская пресса"

Полное использование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet - гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна

18+

18+
Редакция: 180007, Псковская область, г. Псков, ул. Петровская, д.51, redaktor@pln-pskov.ru
тел. 8 (8112) 72-22-07
Главный редактор
А.М. Савенко
Заместитель главного редактора — выпускающий редактор
М.В. Кулешова
Общие вопросы:
redaktor@pln-pskov.ru
Технические вопросы:
admin@pln-pskov.ru
Мобильная версия сайта:
http://m.pln24.ru
Реклама на сайте
(8112) 720-120
reklama@businesspskov.ru
Подписаться на уведомления Отписаться от уведомлений
Дизайн сайта
Плам Сквер Софтваре
Рейтинг@Mail.ru