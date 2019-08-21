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Николай Хондзинский стал стипендиатом правительства России

Главный дирижер Симфонического оркестра Псковской областной филармонии Николай Хондзинский вошел в число 100 специалистов, которые получат стипендию министерства культуры РФ. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в Театрально-концертной дирекции региона.

В 2014 году правительством РФ были учреждены 100 стипендий, которые назначаются и выплачиваются в течение года молодым (до 35 лет) деятелям культуры и искусства, гражданам Российской Федерации, работающим либо приглашаемым для работы в региональных организациях культуры и искусства. Стипендии правительства РФ являются одной из системных мер Минкультуры России, направленных на поддержку творческой молодежи. Они призваны стимулировать творческую деятельность и содействовать расширению практики привлечения молодых специалистов к работе в учреждениях культуры и искусства, находящихся в ведении субъектов Российской Федерации.

В 2019 году стипендии правительства Российской Федерации для молодых деятелей культуры и искусства получат 100 человек из 12 творческих союзов. Заявки были поданы от учреждений культуры 54 субъектов. По словам Николая Хондзинского, он рад быть одним из тех, чей труд на ниве служения отечественному искусству был замечен и поддержан Правительством Российской Федерации.

«За время моей работы в оркестре произошло много положительных перемен. Конечно, это результат командной работы. Благодарю всех, кто поддерживает меня в стремлении вывести филармонический оркестр на качественно новый уровень. Мы не останавливаемся на достигнутом, впереди много интересной и важной работы», - добавил дирижер.

Напомним, Николай Хондзинский - основатель, художественный руководитель и дирижер Камерной капеллы «Русская консерватория», лауреат премии имени Бориса Чайковского, Международных Баховских фестивалей, премии правительства Москвы. Дирижер сотрудничает с самыми известными оркестрами страны, среди которых Симфонический оркестр Мариинского театра, Симфонический оркестр Санкт-Петербургской филармонии.

В 2018 году, в юбилейном 75-ом филармоническом сезоне, Николай Хондзинский занял пост художественного руководителя и главного дирижера Симфонического оркестра Псковской филармонии.

Под его руководством состоялись концерты абонементов «Звук создан Богом» и «Юбилейный» в честь 75-летия Псковской областной филармонии. Новой страницей в истории оркестра стали балетные постановки совместно с Имперским Русским балетом (художественный руководитель – Заслуженный деятель искусств РФ Гедиминас Таранда). Невероятный зрительский интерес вызвали балеты «Шехеразада» на музыку Н. Римского-Корсакова, «Болеро» М. Равеля и легендарное «Лебединое озеро» П.И. Чайковского.

Под руководством Николая Хондзинского на сцене БКЗ Псковской филармонии выступил Симфонический оркестр Мариинского театра. Николай Хондзинский – один из инициаторов концертов под открытым небом на террасе отеля «Покровский» «Золото Вены» и «Лавандовая ночь».