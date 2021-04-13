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Вениамин Смехов выступит в Псковском театре драмы

Творческий вечер артиста театра и кино, актера московского Театра на Таганке, режиссера и писателя Вениамина Смехова состоится в Псковском академическом театре драмы имени А. С. Пушкина 1 июня. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе театра.

«Даже люди, совершенно далекие от искусства, хорошо знают его по роли Атоса в фильме "Д’Артаньян и три мушкетера"», - отметили в театре.

Актер представит в Пскове программу «Несерьезная исповедь», в которую вошли стихи любимых авторов Вениамина Смехова – Маяковского, Северянина, Пастернака, Саши Черного, Бродского, Высоцкого, рассказ о закулисной жизни Театра на Таганке, воспоминания времен «Трех мушкетеров» и произведения драматурга, поэта, сценариста Николая Эрдмана.

В прошлом году Вениамин Смехов отпраздновал 80-летие. «Возраст солидный и требующий подведения каких-то итогов. Самым подходящим жанром для встречи со зрителями артист посчитал "Несерьезную исповедь"», - добавили в пресс-службе.

Вениамин Смехов выступит с программой «Несерьезная исповедь» на большой сцене Псковского театра драмы 1 июня в 19:00.

Билеты уже в продаже на официальном сайте театра.