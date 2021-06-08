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Худрук Александринки предлагает создать Национальную ассоциацию театров России

Художественный руководитель Александринского театра Валерий Фокин считает необходимым учредить Национальную ассоциацию театров России, пишет «Интерфакс».

«Мы хотим учредить Национальную ассоциацию театров России. Это очень важный для нас вопрос. На Культурном форуме проведем встречу, где мы примем этот документ и его устав», - сообщил журналистам Фокин в пятницу.

Директор театра Сергей Емельянов добавил, что в 2022 году планируется уже организовать Летнюю школу национальных театров. «Это будет первая ласточка в отношении всех национальных театров, особенно учитывая, что многие из них выступают на национальных языках своего субъекта», - отметил он.

Фокин подчеркнул, что, несмотря на пандемию, театру удалось выпустить за сезон четыре новых спектакля. «Театр был закрыт всего два раза в истории: в 19-м веке из-за эпидемии холеры и сейчас. Мы свои планы осуществили. Выпустили четыре новых спектакля. Они все разные, по стилистике в том числе», - сказал он.

Худрук отметил, что в течение сезона филиалом театра стал Псковский драматический театр. В ближайшее время начнутся совместные творческие программы.

Напомним, с 1 января 2021 года псковский театр получил статус филиала Национального драматического театра России (Александринского театра). Театру возвращено историческое название – Народный дом им. А.С. Пушкина.