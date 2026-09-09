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Каким будет V Военно-музыкальный фестиваль «Михайловский бастион», расскажут в пресс-центре ПЛН 

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Очередная пресс-конференция состоится сегодня, 9 сентября, в объединенном пресс-центре Псковской Ленты Новостей и ПЛН FM. Через несколько дней Псковский регион примет грандиозное событие - V Военно-музыкальный фестиваль духовых оркестров «Михайловский бастион». Ежегодно событие собирает на псковской земле тысячи любителей духовой музыки и маршей. 

О том, каким будет фестиваль этого года, в каких городах региона пройдут концерты, и какие оркестры подарят слушателям незабываемое музыкально-театрализованное шоу, расскажет руководитель отдела специальных проектов Театрально-концертной дирекции Псковской области Василий Чепелов. 

Начало пресс-конференции в 15.00. Видеотрансляцию можно будет посмотреть на RuTube-канале ПЛН-ТВ, в группе «ПЛН» «ВКонтакте» и на сайте Псковской Ленты Новостей.

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