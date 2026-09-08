Выставка одного шедевра из коллекции Русского музея откроется в Пскове

Выставка одного шедевра из коллекции Русского музея открывается в рамках акции «Музейные жемчужины Серебряного ожерелья» в Псковском музее-заповеднике 9 сентября. В Картинной галерее представят масштабное полотно Владимира Серова «Въезд Александра Невского во Псков после Ледового побоища» (1945), сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе музея.

Изображение здесь и далее: пресс-служба Псковского музея-заповедника

Шедевр Владимира Серова посвящен одному из ключевых событий отечественной истории – торжественному возвращению князя Александра Невского в Псков после победы русского войска над рыцарями Ливонского ордена в Ледовом побоище 5 апреля 1242 года.

Художник изображает не само сражение, а долгожданную встречу победителей: князь и его дружина под победными священными знамёнами с образами Спаса Нерукотворного и Георгия Победоносца въезжают в освобождённый город, где их с ликованием встречают жители.

Масштабное полотно размером 3 на 5 метров можно увидеть уже завтра с 16:30 в Картинной галерее Псковского музея-заповедника.