Моноспектакль «Пишу кругами», посвященный поэтессе Ольге Берггольц, покажут в Пскове

Моноспектакль «Пишу кругами», посвященный жизни и творчеству ленинградской поэтессы, журналистки Ольги Берггольц, пройдет 12 сентября в Псковской областной универсальной научной библиотеке имени Валентина Курбатова. Именно с ее именем ассоциируется мужество жителей блокадного Ленинграда. Показ приурочен к 85‑й годовщине начала одной из самых трагических страниц в истории страны, сообщили Псковской Ленте Новостей в учреждении.

Фото здесь и далее: Псковская областная универсальная научная библиотека имени Валентина Курбатова

Актриса Юлия Романова и режиссер Михаил Мигунов («Театр на Ланском», Санкт-Петербург) представят спектакль, созданный на основе стихов и дневниковых записей О. Берггольц, ей же принадлежит весь текст, звучащий в спектакле.

В основе сюжета – биография женщины с непростой судьбой, которая, несмотря на тяжёлые испытания, стремилась остаться правдивой и настоящей. В спектакле отражены моменты её становления, как автора, в том числе – тяжелый путь через блокаду.

Спектакль «Пишу кругами» – дипломант межрегионального театрального фестиваля «Тарарабумбия», а также обладатель специального диплома фестиваля-конкурса моноспектаклей «Я - театр» «За актёрскую исповедальность» в категории «Видеоспектакль. Профессионалы».

Начало в 16.00 по адресу: Псков, улица Профсоюзная, 2, актовый зал. Регистрация на спектакль обязательна.