Новгородский музей планирует провести выставку в Пскове в 2027 году

Новгородский музей-заповедник планирует представить выставку «От Ольги до Ольги» в Пскове в 2027 году. Музей также ведет переговоры о показах своих экспозиций в Старой Ладоге и Новой Ладоге, сообщил генеральный директор Новгородского музея-заповедника Сергей Брюн на пресс-конференции в ТАСС.

«Мы на будущий год эту выставку "От Ольги до Ольги", которая была открыта на Дворище в прошлом году и прошла с большим успехом, планируем привезти на родину святой Ольги, то есть на Псковщину, во Псков», — сказал Сергей Брюн.

Выставка «От Ольги до Ольги» была впервые представлена на Ярославовом дворище в Великом Новгороде в 2025 году и пользовалась большим успехом. Экспозиция рассказывает об эволюции женского образа в русской истории и культуре — от времен княгини Ольги до великой княжны Ольги Николаевны.

Как отметила заместитель директора по выставочной деятельности Новгородского музея-заповедника Олеся Рудь, музей активно развивает межрегиональное сотрудничество. По ее словам, большой интерес к проектам музея проявляют площадки в Санкт-Петербурге и Ленинградской области, в частности музеи Старой Ладоги и Новой Ладоги, с которыми установлены давние партнерские отношения. Всего в 2027 году Новгородский музей-заповедник запланировал не менее девяти выездных выставочных проектов. В настоящее время ведутся переговоры с потенциальными принимающими сторонами, детали которых будут раскрыты после завершения подготовки.