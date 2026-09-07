Ко Дню языков народов нашей страны в «Михайловском» открыли всероссийскую поэтическую гостиную

Сегодня, 7 сентября, в канун Дня языков народов России Государственный музей-заповедник Александра Пушкина «Михайловское» открыл всероссийскую виртуальную поэтическую гостиную. Как сообщили корреспонденту Псковской Ленты Новостей в музее, акцию решено было назвать «Объединяем сердца словами».

«Пушкинское Михайловское более века объединяет всех, кому дороги русский язык, литература и наши многонациональные культура и искусство. По традиции люди со всех уголков нашей необъятной страны приезжают в Пушкинский заповедник, чтобы поделиться своим творчеством. Сегодня это можно сделать и в официальном сообществе музея в социальной сети “ВКонтакте“. В нашей виртуальной поэтической гостиной прозвучат стихи Пушкина и о Пушкине на разных языках народов России», — напомнили в музее.

Акция призвана показать богатство языков нашей страны и подчеркнуть объединяющую силу пушкинской поэзии, рассказали в музее. Присоединиться к ней может каждый. Для этого подписчикам и гостям музейной страницы во «ВКонтакте» предлагается записать видеоролик со стихотворением на родном языке и опубликовать его в комментариях к первому посту флешмоба. В этом ролике, открывающем литературную гостиную, отрывок из пушкинского стихотворения «Деревня» читает научный сотрудник музея-заповедника Станислав Лебедев.

В «Михайловском» также напомнили, что вчера, 6 сентября, в музее состоялось ещё одно событие, приуроченное к Дню языков народов России — спектакль «Хоровод сказок», в основу которого лёг фольклор якутов, бурят, марийцев, удмуртов и других народов, живущих в нашей стране.

По окончании спектакля «Хоровод сказок». Фото: музей-заповедник «Михайловское»

День языков народов России завтра, 8 сентября, будут отмечать впервые. Новый государственный праздник был учреждён в ноябре 2025 года, а его датой был выбран день рождения Расула Гамзатова — поэта, писавшего и на родном аварском, и на русском. Его творчество стало символом единства культур народов России и важности межнационального общения.