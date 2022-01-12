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Каких кадров не хватает в национальных театрах России, рассказал Дмитрий Месхиев

В национальных театрах России сегодня не хватает профессиональных кадров. Во многом это связано с невозможностью обучить молодежь в отдаленных регионах страны. Об этом в эфире радио «Эхо Москвы» в Пскове (102.6 FM) сообщил художественный руководитель Псковского театра драмы имени А. С. Пушкина Дмитрий Месхиев.

По его словам, особенно театрам требуются заведующие художественно-постановочной части, художники по свету и звукорежиссеры. Таких специалистов можно приглашать из других регионов страны, однако, как заметил худрук Псковского театра драмы, это довольно накладно.

«Допустим, есть маленький театр где-то далеко на Байкале. Где там обучиться профессии молодому специалисту? Надо или ему самому, или театру думать, где это сделать и на какие средства», - пояснил Дмитрий Месхиев и уточнил, что чаще всего такую профессию молодые люди сейчас получают в Москве и Санкт-Петербурге.

Напомним, Ассоциация национальных театров России была создана по инициативе Александринского театра и Псковского театра драмы имени А. С. Пушкина (с 1 января 2021 года – филиал Александринского театра). Учредительная конференция ассоциации состоялась 10 января в национальном театре Карелии в Петрозаводске.