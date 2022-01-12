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Мы никого из старожилов из театра не выгнали — Дмитрий Месхиев

Людям, которые проработали в Псковском академическом театре драмы имени А. С. Пушкина много лет, не грозит увольнение. Об этом в эфире радио «Эхо Москвы» в Пскове (102.6 FM) сообщил художественный руководитель Псковского театра драмы имени А. С. Пушкина Дмитрий Месхиев.

С 1 января псковский драмтеатр стал филиалом Александринского театра и получил статус национального театра России. В связи с этими событиями у театральной общественности появились опасения, что после таких изменений театр ждут кадровые перестановки, во многом касающиеся людей, проработавших в учреждении много лет.