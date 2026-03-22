Выставка-квест «В чем сила?» начала работу в Себеже

Выставка-квест «В чем сила?», посвящённая Александру Невскому, начала свою работу в Себеже. Об этом сообщили в ФГБУ «Национальный парк «Себежский». 

Фото здесь и далее: ФГБУ «Национальный парк «Себежский»/ сообщество ВКонтакте

На интерактивном занятии взрослые и дети могут узнать интересные факты о жизни Александра Невского и о его подвигах, а также поиграть в игры в стиле 70-х: «Сравни себя с великим князем», «Загляни в отдел древнерусских летописей», «Сыграй в баклуши и узнай много интересного», игру-лабиринт «Почувствуй себя дипломатом», «Собери житие Александра Невского».

Квест рассчитан на самостоятельный поиск участниками ответов на вопросы о том, каким был Александр Невский князем, воином и дипломатом.

 

Выставка будет работать работает до 12 апреля в Визит-центре национального парка. Продолжительность интерактива - 1 час. Для участия необходима предварительная запись по телефонам 8-81140-21238 и 89212100797. 

Напомним, что квест перевезли в Себеж из Самолвы на время проведения ремонтных работ. 

