 
Культура

Встреча представителей национальных объединений прошла в Пскове

0

Встреча представителей национальных объединений Псковской области «Мы разные, но мы едины!» прошла в областном Центре народного творчества 20 марта. Мероприятие прошло под эгидой мусульманского праздника Ураза-Байрам, сообщили в Центре. 

Фото здесь и далее: Псковский областной Центр народного творчества/ сообщество ВКонтакте

На встрече гости обменялись творческими подарками - прозвучала чеченская народная сказка «Лиса и фазан» в исполнении Эльнары и Альмиры Багиевых и псковская сказка «Лиса и дрозд» в исполнении Богданы Барановой. Песни Псковской земли для гостей исполнили участники фольклорного ансамбля «Уграда».

 

«В конце все участники отведали блюда национальной кухни и выразили желание продолжить подобные встречи - в знак доброго расположения к друг другу и взаимоуважения к культурам народов, проживающих на территории Псковского края», - подчеркнули в Псковском областном Центре народного творчества. 

Прокомментировать

Реклама на ПЛН

Псковская Лента Новостей (ПЛН)

Электронное периодическое издание. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Гражданская пресса».

Полное копирование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети интернет — гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна.

18 +

Адрес редакции:

180007, Россия, Псковская область, город Псков, улица Петровская, 51

Главный редактор:

Александр Михаилович
Савенко

Заместитель главного редактора —
выпускающий редактор:

Ксения Алексеевна
Иванова

Телефон редакции:

+7 (8112) 72-22-07

Общие вопросы:

redaktor@pln-pskov.ru

Технические вопросы:

admin@pln-pskov.ru

Рекламная служба:

+7 (8112) 720-120

rm60.ru

Мы в соцсетях:

Счетчики:

Рейтинг@Mail.ru

© Псковская Лента Новостей, 2000 — 2026