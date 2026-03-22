Встреча представителей национальных объединений прошла в Пскове

Встреча представителей национальных объединений Псковской области «Мы разные, но мы едины!» прошла в областном Центре народного творчества 20 марта. Мероприятие прошло под эгидой мусульманского праздника Ураза-Байрам, сообщили в Центре.

На встрече гости обменялись творческими подарками - прозвучала чеченская народная сказка «Лиса и фазан» в исполнении Эльнары и Альмиры Багиевых и псковская сказка «Лиса и дрозд» в исполнении Богданы Барановой. Песни Псковской земли для гостей исполнили участники фольклорного ансамбля «Уграда».

«В конце все участники отведали блюда национальной кухни и выразили желание продолжить подобные встречи - в знак доброго расположения к друг другу и взаимоуважения к культурам народов, проживающих на территории Псковского края», - подчеркнули в Псковском областном Центре народного творчества.