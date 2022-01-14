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Дмитрий Месхиев будет вести собственный режиссерский курс в Петербурге

Художественный руководитель Псковского академического театра драмы имени А. С. Пушкина Дмитрий Месхиев будет вести собственный режиссерский курс в Санкт-Петербургском государственном институте кино и телевидения.

Как сообщил Псковской Ленте Новостей режиссер, набор на курс пройдет летом 2022 года.

Напомним, фильмография Дмитрия Месхиева насчитывает более 60 лент, в том числе снятых в Псковской области («Свои», «Американка», «Женская собственность», «Механическая сюита», «Батальонъ», «Стена», «Два билета домой» и другие).